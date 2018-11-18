18 Kasım 2018, 18:32
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Voleybol Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Galatasaray: 0

Voleybol Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 - Galatasaray: 0

Türkiye Voleybol Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor, namağlup lider Galatasaray’ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Efeler Ligi 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor, namağlup lider Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Salon: Vestel Venüs Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Arzu Emiroğlu xx

Arkas Spor: Radke x 1, Taht xxx 21, Adis xxx 16, Yiğit xx 10, Mustafa Koç x 6, Mert Matic x 5

Antrenör: Gleen Hoag

Galatasaray: Selçuk x 1, Melih, Oliver Venno xx 11, Justin xx 8, Yasin xx 10, Emin xx 6, Roland xx 9, Doğukan xx 2

Antrenör: Nedim Özbey

Setler: 25-19, 25-17, 32-30

Süre: 89 dakika (29, 23, 37) - İZMİR voleybol,Galatasaray,Arkas Spor
18 Kasım 2018 Pazar 18:32



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