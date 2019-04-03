Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Berkan Bozan, Efe Er)
Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Ali Berkay Dağlar, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)
Setler: 25-17, 25-17, 25-12
Süre: 69 dakika (22, 26, 21)
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ilk maçında İnegöl Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Normal sezonda galibiyeti bulunmayan ve bu mağlubiyetle ligde şansı kalmayan Jeopark Kula Belediyespor, iki takımın düşeceği lige veda eden ilk ekip oldu.
Spor
Kaynak: AA