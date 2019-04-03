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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğluİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Berkan Bozan, Efe Er)Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Ali Berkay Dağlar, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)Setler: 25-17, 25-17, 25-12Süre: 69 dakika (22, 26, 21)Voleybol Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ilk maçında İnegöl Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.Normal sezonda galibiyeti bulunmayan ve bu mağlubiyetle ligde şansı kalmayan Jeopark Kula Belediyespor, iki takımın düşeceği lige veda eden ilk ekip oldu.