Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu
(Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Nazım Berk Özbek, Hüseyin Baykal
, Fatih Fırat Kartal
) Arhavi
Belediyespor: Fatih Eren
Uğur, Orçun Ergun, Murat Karakaya
, Murat Palavar, Danilov, Marinkov (Mehmet Özbek
)
Setler: 16-25, 20-25, 11-25
Süre: 73 dakika (23, 27, 23)
Voleybol Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ikinci maçında Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
İlk gün maçlarının ardından Jeopark Kula
Belediyespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği baraj etabında yarın saat 14.00'te Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, saat 16.00'da ise Arhavi Belediyespor- İnegöl Belediyespor
maçları oynanacak.
İki ekibin 1. Lig'e düşeceği ve normal sezondaki puanların taşındığı baraj etabında ilk günün ardından oluşan puan durumu şöyle:
Afyon, voleybol, Spor
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1. İnegöl Belediyespor
|23
|9
|14
|35
|51
|27,32
|2. Arhavi Belediyespor
|23
|8
|15
|34
|52
|23,7
|3. İkbal Afyon Belediye Yüntaş
|23
|8
|15
|34
|52
|23,2
|4. Jeopark Kula Belediyespor
|23
|0
|23
|13
|69
|5,3
Kaynak: AA