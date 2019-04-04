04 Nisan 2019, 17:11
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Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yımaz Duman, Eyüpcan Kayışoğluİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Fatih Fırat Kartal)Jeopark Kula...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yımaz Duman, Eyüpcan Kayışoğlu

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Fatih Fırat Kartal)

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Ali Berkay Dağlar, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)

Setler: 25-19, 25-14, 25-21

Süre: 70 dakika (24, 21, 25)

Voleybol Efeler Ligi baraj etabında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Spor
Kaynak: AA



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