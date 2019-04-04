Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yımaz Duman, Eyüpcan Kayışoğlu
İkbal Afyon
Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu
, Hüseyin Baykal
(Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Fatih Fırat Kartal
)
Jeopark Kula
Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi
Metin, Ali Berkay
Dağlar, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim
Yıldırım, Milad Hassanloo)
Setler: 25-19, 25-14, 25-21
Süre: 70 dakika (24, 21, 25)
Voleybol Efeler Ligi baraj etabında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Spor
Kaynak: AA