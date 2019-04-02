02 Nisan 2019, 10:56
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Voleybol Efeler Ligi'nde Baraj Etabı Maçları Başlıyor

Voleybol Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi'ne veda edecek 2 ekip yarın İzmir'de başlayacak baraj etabı maçlarının ardından belli olacak.

Voleybol Efeler Ligi'ne veda edecek 2 ekip yarın İzmir'de başlayacak baraj etabı maçlarının ardından belli olacak.

Efeler Ligi'nde normal sezonun ardından son 4 sırayı alan İnegöl Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki baraj etabında mücadele edecek.

Normal sezonda alınan puanların taşınacağı statüde, 4 takım 2 devreli turnuva maçları oynayacak. Baraj etabı karşılaşmalarının ardından son 2 sırayı alan ekipler 1. Lig'e düşecek.

İlk devre maçlarının 3- 5 Nisan'da oynanacağı baraj etabı 12-14 Nisan'daki müsabakalarla tamamlanacak.

Turnuvada yarın saat 14.00'te İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, saat 16.00'da ise İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Baraj etabı öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G M AS VS P
1. İnegöl Belediyespor 22 8 14 32 51 24,32
2. İkbal Afyon Belediye Yüntaş 22 8 14 34 49 23,2
3. Arhavi Belediyespor 22 7 15 31 52 20,7
4. Jeopark Kula Belediyespor 22 0 22 13 66 5,3
Spor
Kaynak: AA



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