30 Mart 2019, 16:09
»»

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Ali Yücel Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin KamberTokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topla, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı) Arkas Spor: Radke, Yiğit...

Salon: Ali Yücel


Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz ( Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topla, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)


Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic ( Burak Mert, Muhammet Kaya)


Setler: 25-15, 21-25, 15-25, 12-25

Süre: 94 dakika (24, 27, 23, 20)

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak. Ali Yücel, Semih Çelik, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR