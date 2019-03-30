30 Mart 2019, 19:11
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Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Salim BekdaşZiraat Bankası: Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic (Volkan Döne, Enes Atlı, Umut Şahin, Selim Demir, Ümit Demir, Yunus Emre Tayaz, Kazemi)Halkbank: Burutay Subaşı, Furkan Aydın, Luburic, Sket,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bekdaş

Ziraat Bankası: Ghaemi, Vahit Emre Savaş, Finger, Fırat Ezel Filiz, Koray Şahin, Jovovic ( Volkan Döne, Enes Atlı, Umut Şahin, Selim Demir, Ümit Demir, Yunus Emre Tayaz, Kazemi)

Halkbank: Burutay Subaşı, Furkan Aydın, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Kemal Kayhan, Baranowicz, Efe Bayram, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 21-25, 16-25, 19-25

Süre: 90 dakika (30, 26, 34)

Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 2 Nisan Salı günü TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak. Volkan Döne, voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA



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