Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bekdaş Ziraat Bankası
: Ghaemi, Vahit Emre Savaş
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Koray Şahin
, Jovovic ( Volkan Döne
, Enes Atlı, Umut Şahin
, Selim Demir
, Ümit Demir
, Yunus Emre Tayaz, Kazemi)
Halkbank: Burutay Subaşı
, Furkan Aydın
, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu
, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Kemal Kayhan
, Baranowicz, Efe Bayram
, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 21-25, 16-25, 19-25
Süre: 90 dakika (30, 26, 34)
Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında Halkbank, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 2 Nisan Salı günü TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.
Volkan Döne, voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA