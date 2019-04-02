Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, İbrahim Ünal Maliye Piyango
: Bruno, Sabit Karaağaç
, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Osman Çağatay
Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak) Fenerbahçe
: Oğuzhan Karasu
, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emri Batur, Ter Maat, Higaldo ( Ahmet Karataş
, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Setler: 25-21, 25-16, 24-26, 25-23
Süre: 119 dakika (28, 27, 35, 29)
Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında Maliye Piyango, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, seride 1-1 eşitliği sağladı.
Başkent ekibi, sarı-lacivertli takım karşısında İstanbul
'da oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetmişti.
Yarı finale yükselecek takım Ankara
'da oynanacak üçüncü maçtan sonra belli olacak.
voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Spor
Kaynak: AA