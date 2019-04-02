Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut
Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)
Setler: 25-23, 26-24, 25-11
Süre: 81 dakika (27, 33, 21)
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Çeyrek finaldeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.
Korkut, Sarıkaya, Spor
Kaynak: AA