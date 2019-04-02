02 Nisan 2019, 20:03
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Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Burhan FelekHakemler: Ozan Sarıkaya, Metin KorkutGalatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)

Setler: 25-23, 26-24, 25-11

Süre: 81 dakika (27, 33, 21)

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Çeyrek finaldeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. Korkut, Sarıkaya, Spor
Kaynak: AA



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