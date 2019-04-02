Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Halkbank: Burutay Subaşı
, Kemal Kayhan
, Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu
, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Baranowicz, Efe Bayram
, Quesque) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Fırat
Ezel Filiz, Vahit Emre Savaş
, Jovovic ( Volkan Döne
, Selim Demir
, Kazemi, Enes Atlı, Umut Şahin
)
Setler: 24-26, 25-20, 18-25, 25-19, 17-15
Süre: 152 dakika (33, 32, 29, 33, 25)
Halkbank, Voleybol Efeler Ligi play-off turunda yarı finale yükseldi.
Halkbank, play-off turu çeyrek final serisinin ikinci maçında Ziraat Bankası'nı ağırladı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Halkbank, seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Ziraat Bankası, Spor
Kaynak: AA