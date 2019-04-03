Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Yılmaz Duman Arkas Spor
: Yiğit Gülmezoğlu
, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Lagumdzija ( Burak Mert
, Bravo, Hasan Sıkar) Tokat
Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik
, Julius, Fatih
Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik)
Setler: 25-17, 32-30, 25-23
Süre: 92 dakika (24, 35, 33)
Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finalde Galatasaray
'ın rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 11 Nisan Perşembe günü İstanbul
'da oynanacak.
Burak Mert, voleybol, Spor
Kaynak: AA