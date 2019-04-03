03 Nisan 2019, 20:50
»»

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Erdal Akıncı, Yılmaz DumanArkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Lagumdzija (Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Yılmaz Duman

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Lagumdzija ( Burak Mert, Bravo, Hasan Sıkar)

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal ( Semih Çelik, Julius, Fatih Ürün, Bedirhan Bülbül, Mert Tetik)

Setler: 25-17, 32-30, 25-23

Süre: 92 dakika (24, 35, 33)

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor, seride durumu 2-0'a getirerek yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 11 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Burak Mert, voleybol, Spor
Kaynak: AA



YORUMLAR