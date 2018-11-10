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Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç
Belediyespor, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-2 yendi.
Bigadiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini İstanbul Büyükşehir Belediyespor
alırken, Bigadiç Belediyespor, oyuna iyi başlayarak ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette temposunu artırarak seti 25-23 kazanan Bigadiç Belediyespor, dördüncü sette 25-19 geriye düştü. Tie-break setini 15-13 kazanan ev sahibi ekip, maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşma sonrası konuşan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu
, bu sezon hedeflerinin play-off'lar olduğunu söyledi.
Avcu, oyuncuların inançla mücadele ettiğini belirterek, " Balıkesir
'in tek 1. Lig takımı biziz. Oyuncularımızın başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle tüm voleybolcularımıza ve teknik ekibe tekrar başarı dileklerimi iletiyor, hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Karşılaşmayı, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Aytunç Tayfur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz
, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız
, Bigadiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, Kulüp Başkanı Yakup Aygören, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Şen
Yavuz, AK Parti
İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ile çok sayıda sporsever izledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Bigadiç,voleybol
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:43