Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off Maçları Başlıyor

Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları 6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Atatürk
Spor Salonu'nda başlayacak.
Final grubuna kalacak olan dört takımın belirleneceği Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları 6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan ilk gün maçları ile başlayacak. Sekiz takımın mücadele edeceği Play-Off karşılaşmaları 3 gün sürecek. Her gün 4 maçın oynanacağı ve büyük heyecana sahne olacak olan karşılaşmalar iki grup halinde yapılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Voleybol Erkekler 1 Lig Play-Off Final Grubu'na kalmış olacak. Final Grubu maçları ise 19-21 Nisan tarihleri arasında yine Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçlarda ilki ki sırayı alan takımlar ise önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmış olacak. Spor severler üç gün boyunca Play-Off'ta Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan toplam 12 karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.
Tamamı Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçlarının programı şöyle:
6 Nisan Cumartesi
12.00 Bursa
Büyekşehir Belediye- Alanya
Belediye
14.00 Sorgun
Belediye- Akkuş
Belediye
16.30 Palandöken
Belediye-Solhanspor
18.30 Beşiktaş- Milas
Belediyespor 7 Nisan
Pazar
12.00 Alanya Belediye-Sorgun Belediye
14.00 Akkuş Belediye-Bursa Büyükşehir Belediye
16.30 Solhanspor-Beşiktaş
18.30 Milas Belediye-Palandöken Belediye
8 Nisan Pazartesi
11.00 Akkuş Belediye-Alanya Belediye
13.00 Bursa Büyükşehir Belediye-Sorgun Belediye
15.30 Milas Belediye-Solhanspor
Palandöken Belediye-Beşiktaş - KAYSERİ
voleybol, Spor
Kaynak: İHA