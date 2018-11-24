Voleybol Erkekler 1. Ligi: Düzce Belediyespor: 3 - Konya Bbsk: 0

Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Düzce
Belediyespor, Konya
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü (BBSK) 3-0 mağlup etti.
Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde Düzce Belediyespor, Konya BBSK'yı ağırladı. Düzce Belediyespor setlerde üstün oynayan tarafı oldu. Düzce setleri 25-15, 25-7 ve 25-11 kazandı.
Karşılaşma sonrası konuşan Düzce Belediyespor Kulübü Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu, kolay bir galibiyet olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti. - DÜZCE
voleybol,Konya,Düzce
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:43