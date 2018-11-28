Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Michael Janosch (Avusturya
), Andreas Constantinides (Güney Kıbrıs Rum Kesimi
) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
, Jovovic ( Volkan Döne
, Kemal Kayhan
, Selim Demir
, Kazemi, Oğuzhan Doğruluk, Fırat Ezel Filiz) Maliye
Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Çağatay Durmaz (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Görkem Sertel, Ali Berke Sağır, Kolev, Seganov)
Setler: 19-25, 25-21, 25-22, 21-25, 19-17
Süre: 123 dakika (24, 25, 26, 25, 23 )
Voleybolda Erkekler Avrupa
Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Ziraat Bankası, organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Maliye Piyango'yu 3-2 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Çarşamba
günü saat 18.00'de yine TVF Başkent Salonu'nda oynanacak.
Avusturya,Volkan Döne,Kıbrıs Rum Kesimi,Türkiye Voleybol Federasyonu
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:37