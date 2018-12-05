Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan
), Magdalena Niewiarowska (Polonya
) Maliye
Piyango: Osman Çağatay
Durmaz, Seganov, Bruno,Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel
(Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi) Ziraat Bankası
: Jovovic, Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
( Volkan Döne
, Oğuzhan Doğruluk, Selim Demir
, Kemal Kayhan
)
Setler: 25-17, 25-23, 25-23
Süre: 79 dakika (22, 28, 29)
Voleybolda Erkekler Avrupa
Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Maliye Piyango, organizasyondaki diğer Türk temsilcisi Ziraat Bankası'nı 3-0 yenerek tur atladı.
Mavi-beyazlı ekip, ilk maçta kırmızı-beyazlı rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
Kupada 8'li final turuna yükselen Maliye Piyango, bu turda Sporting Lizbon
(Portekiz
)-Stroitel Minsk (Belarus
) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa,Polonya,Maliye
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:41