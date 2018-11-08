Voleybol: Erkekler Cev Challenge Kupası

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında Ziraat Bankası
, deplasmanda Kosova
ekibi Luboteni'yi 3-0 mağlup etti.
2018 Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı kazanan Ziraat Bankası, karşılaşmadan 25-13, 25-18 ve 25-20'lik setlerle galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı.
Rövanş karşılaşması, 14 Kasım Çarşamba
günü Diyarbakır
'da yapılacak. Tur atlayan takım, 16'lı finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Kosova,voleybol,Ziraat Bankası
08 Kasım 2018 Perşembe 22:33