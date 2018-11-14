Voleybol Erkekler Cev Challenge Kupası

Salon: Seyrantepe
Hakemler: Bojan Brlas (Hırvatistan
), Anna Niedbal (Polonya
) Ziraat Bankası
: Ghaemi, Koray Şahin
, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
, Jovovic, (Oğuzhan Doğruluk, Ümit Demir, Volkan Döne
, Selim Demir
, Yunus Emre Tayaz, Kazemi, Kemal Kayhan
)
Luboteni: Rexhepi, Bytyqi, Tavares, Xhemshiti, Ajeti, Aghrbi (Arapi, Elezi, Drenogllava)
Setler: 25-15, 25-18, 25-10
Süre: 63 dakika (22, 23,18)
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası ikinci turu rövanş maçında Ziraat Bankası, Kosova
ekibi Luboteni'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla tur atlayan Ziraat Bankası 16'lı finallerde mücadele etme hakkı kazanarak, diğer Türk ekibi Maliye
Piyango ile eşleşti.
Polonya,Hırvatistan,Kemal Kayhan,Ziraat Bankası
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:52