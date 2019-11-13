Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Stat: Tokat
Ali Yücel
Hakemler: Daniel Apanowicz ( Almanya
), Philippe Weinberger ( İsveç
)
Tokat Belediye Plevne: Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Firkal, Bedirhan Bülbül, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu (Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topal, Anıl Durgut, Chernokozhev, Halil Dolaşık, Ahmet Arslan, Alperay Demirciler)
VRCK Kazincbarcika: Csizmadia, Paez Diaz, Bibok, da Silva, Peter, Juhasz (Dudas)
Setler: 25-17, 25-12, 25-16
Süre: 59 dakika (20, 19, 20)
Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-0 mağlup etti.
Eşleşmenin rövanşı 27 Kasım Çarşamba günü Macaristan'da oynanacak.