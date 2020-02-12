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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Iris Stojcic-Fogel (İsrail)Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer, Gelinski) Aluron Virtu: Ferreira, Verhees, Malinowski, Walinski, Czarnowski,...

12.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:44Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Darius Dumitru Mesca ( ), Iris Stojcic-Fogel ( )
Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer, Gelinski)

Aluron Virtu: Ferreira, Verhees, Malinowski, Walinski, Czarnowski, Lipinski (Koga, Kania, Dosanjh)
Setler: 25-18, 21-25, 25-21, 25-22
Altın set: 15-13
Süre: 123 dakika (24, 26, 27, 27, 19)
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile oynadığı CEV Challenge Kupası 8'li final turu eşleşmesini altın set sonucu kazanarak çeyrek finale çıktı.
Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Spor Toto'nun, sahasındaki rövanşı 3-1 kazanmasıyla turun galibini belirlemek için altın set oynandı.
Altın sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Spor Toto, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Spor Toto, çeyrek finalde Volei Municipal (Romanya) ile CEZ Karlovarsko (Çekya) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Romanya, İsrail, Spor

Kaynak: AA

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