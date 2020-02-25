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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Veaceslav Prozorov (Moldova), Aleksandra Balandzic (Sırbistan)Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz) CEZ Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Wilson, Tichacek, Lux, Patocka (Pfeffer,...

25.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:08Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Veaceslav Prozorov ( ), Aleksandra Balandzic (Sırbistan)
Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)

CEZ Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Wilson, Tichacek, Lux, Patocka (Pfeffer, Dzavoronok, Vasina)
Setler: 25-22, 25-19, 25-19
Süre: 72 dakika (26, 22, 24)
Spor Toto Erkek Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-0 mağlup etti.
Bu maçın rövanşı, 4 Mart'ta Çekya'nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kemal Kayhan, voleybol, Moldova, Spor

Kaynak: AA

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