28 Kasım 2018, 20:46
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Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Eldar Aliyev ( Azerbaycan), Nikolai Knızhnıkov (Rusya)Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Selim Kalaycı)Mladost Zagreb: Marelic, Dukic, Nikacevic, Sedlacek, Mihalj,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Eldar Aliyev ( Azerbaycan), Nikolai Knızhnıkov (Rusya)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Selim Kalaycı)

Mladost Zagreb: Marelic, Dukic, Nikacevic, Sedlacek, Mihalj, Krnic (Sarcevic, Prilic, Sabljak, Mitrasinovic)

Setler: 25-12, 25-19, 25-20

Süre: 66 dakika (18, 23, 25)

Voleybol Erkekler CEV Kupası 2. tur ilk maçında Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Mladost Zagreb'i 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Çarşamba günü Zagreb'te oynanacak. Azerbaycan,Galatasaray,Zagreb
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:46



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