Salon: Burhan Felek
Hakemler: Eldar Aliyev ( Azerbaycan
), Nikolai Knızhnıkov (Rusya
) Galatasaray
: Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Ufuk Minici, Selim
Kalaycı)
Mladost Zagreb
: Marelic, Dukic, Nikacevic, Sedlacek, Mihalj, Krnic (Sarcevic, Prilic, Sabljak, Mitrasinovic)
Setler: 25-12, 25-19, 25-20
Süre: 66 dakika (18, 23, 25)
Voleybol Erkekler CEV Kupası 2. tur ilk maçında Galatasaray, Hırvatistan
temsilcisi Mladost Zagreb'i 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Aralık Çarşamba
günü Zagreb'te oynanacak.
Azerbaycan,Galatasaray,Zagreb
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:46