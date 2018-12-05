Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Zdravko Zdraveski (Makedonya
), Oana Cristina Fortu (Almanya
) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Murat Yenipazar
, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
( Nuri Şahin
, Caner Pekşen, Serhat Coşkun
) Ajaccio
: Bruckert, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez (Exiga, Guelle, Castard, Douglas)
Setler: 21-25, 21-25, 20-25
Altın set: 15-12
Süre: 83 dakika (24, 21, 23, 15)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Fransa
temsilcisi Ajaccio'yu altın set sonunda eleyerek 8'li final turuna yükseldi.
Deplasmanda rakibini 3-0 yenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, evindeki maçı 3-0 kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, altın sette rakibine 15-12 üstünlük sağlayarak adını 8'li final turuna yazdırdı.
Makedonya,Nuri Şahin,Serhat Coşkun,İstanbul Büyükşehir Belediyespor
05 Aralık 2018 Çarşamba 19:22