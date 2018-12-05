05 Aralık 2018, 22:30
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Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Mladost'u deplasmanda 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray, Hırvatistan temsilcisi Mladost'u deplasmanda 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.

Başkent Zagreb'deki Bojan Stranic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakibini 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.

İlk maçı da aynı skorla kazanan Galatasaray, tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray, 8'li final turunda Dukla (Çekya)-Posojilnica AICH/DOB (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Hırvatistan,Galatasaray,voleybol
05 Aralık 2018 Çarşamba 22:30



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