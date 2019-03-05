05 Mart 2019, 22:00
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Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Monika Ujhazi (Macaristan), Carlo Goitre (İtalya)Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Monika Ujhazi (Macaristan), Carlo Goitre (İtalya)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)

Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev, Karpukhov (Kerminen, Dimitriev, Demakov, Krechetov)

Setler: 18-25, 25-19, 25-21, 25-17

Altın set: 15-10

Süre: 114 dakika (22, 24, 28, 25, 15)

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım finalde, Itas Trentino(İtalya)- Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Spor
Kaynak: AA


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