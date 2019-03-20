20 Mart 2019, 00:12
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Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: BLM Group Arena Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Ehsan Rejaeyan (Fransa) Trentino Itas: Vettori, Russell, Codarin, Giannelli, Kovacevic, Candellaro, (Grebennikov, Nelli, Simoni)Galatasaray: Venno, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Antonov, Emin Gök, (Can Ayvazoğlu, Onurcan...

Salon: BLM Group Arena


Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Ehsan Rejaeyan (Fransa)


Trentino Itas: Vettori, Russell, Codarin, Giannelli, Kovacevic, Candellaro, (Grebennikov, Nelli, Simoni)

Galatasaray: Venno, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, Antonov, Emin Gök, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Gergye, Melih Sıratça, Muzaffer Yönet)

Setler: 25-15, 25-15, 25-20

Süre: 69 dakika (22, 21, 26)

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin ilk maçında konuk olduğu İtalya'nın Trentino Itas ekibine 3-0 yenildi.

İki takım arasında rövanş mücadelesi, 26 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak. Yasin Aydın, Galatasaray, Fransa, Polonya, Spor
Kaynak: AA



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