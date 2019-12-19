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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Efe Mandıracı, Burak Çevik,...

19.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:26 Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Salon: Atatürk Vestel Venus Kompleksi
Hakemler: Alexander Ryabtsov ( ), Lyubomir Sirakov ( )
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Caner Ergül)
Dinamo Bükreş: Gomes, Mihalcea, Pepic, Cuk, Leite Costa, Despotovski (Maries, Ivanov, Munoz)
Setler: 28-30, 25-15, 25-23, 27-25
Süre: 107 dakika (32, 22, 26, 27)
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, 8'li final turuna yükseldi.
İlk maçta da rakibini 3-0 yenen mavi-beyazlı ekip, 8'li final turunda Almanya temsilcisi United Volleys'le mücadele edecek.

Bulgaristan, voleybol, Rusya, Spor

Kaynak: AA

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