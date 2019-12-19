Haberler » Spor » Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Spor

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi.

19.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:06 Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında HDI , konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi.
Liberec şehrindeki Dukla Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 27-25, 25-19 ve 25-12'lik setlerle mücadelenin normal süresini 3-0 önde kapattı.
Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta Dukla Liberec'i 3-1 mağlup etmesi nedeniyle mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, altın sette rakibine 15-11 üstünlük kurarak 8'li final turuna adını yazdıran taraf oldu.

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:47   Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi - Spor
23:46   Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık" - Spor
23:45   Ünal Karaman: "Futbolun doğrularını yapmaya çalıştık" - Spor
23:43   Avrupa Erkekler CEV Kupası: Arkas: 3 - Dinamo Bükreş: 1 - Spor
23:36   THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 81 - Zenit: 84 - Spor
22:51   Trabzonspor ikinci yarıda coştu, tur biletini kaptı - Spor
21:19   Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor - Spor
20:33   Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi - Spor
19:18   Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi - Spor
17:50   Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Spor
19.12.2019 23:53:43