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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Vlatko Ristovski (Makedonya), Dominik Biegajlo (İngiltere)Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)United Volleys: Smith,...

12.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:54Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Salon: Atatürk Vestel Venus Kompleksi
Hakemler: Vlatko Ristovski (Makedonya), Dominik Biegajlo (İngiltere)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)
United Volleys: Smith, Krick, Mrdak, Yanagida, Sol, Valkiers (Toman, Schöps, Henning)
Setler: 25-21, 25-20, 25-22
Süre: 76 dakika (25, 25, 26)
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Alman ekibi United Volleys'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor çeyrek finale yükseldi. İzmir temsilcisi deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanmıştı.
Arkas Spor, çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Muhammet Kaya, Arkas Spor, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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