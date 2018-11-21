Salon: Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan
), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek
) Arkas Spor
: Yiğit Gülmezoğlu
, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Adis Lagumdzija ( Burak Mert
, Hasan Sıkar, Bravo, Caner Ergül)
Tours VB: Chinenyeze, Trinidad de Haro, Husaj, Teryomenko, Egleskalns, Wounembaina (Henno)
Setler: 20-25, 23-25, 19-25
Süre: 77 dakika (25, 29, 23)
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Arkas Spor, Fransız temsilcisi Tours VB'ye 3-0 mağlup oldu.
Burak Mert,Bosna - Hersek,voleybol
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:41