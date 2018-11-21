21 Kasım 2018, 20:41
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Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Erkekler Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Adis Lagumdzija (Burak Mert, Hasan Sıkar, Bravo, Caner Ergül)Tours VB: Chinenyeze, Trinidad de Haro,...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Arkas Spor: Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Radke, Taht, Mert Matic, Adis Lagumdzija ( Burak Mert, Hasan Sıkar, Bravo, Caner Ergül)

Tours VB: Chinenyeze, Trinidad de Haro, Husaj, Teryomenko, Egleskalns, Wounembaina (Henno)

Setler: 20-25, 23-25, 19-25

Süre: 77 dakika (25, 29, 23)

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Arkas Spor, Fransız temsilcisi Tours VB'ye 3-0 mağlup oldu. Burak Mert,Bosna - Hersek,voleybol
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:41



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