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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu)Greenyard: Zimmermann,...

04.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:46Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: TVF Başkent
Hakemler: David Fernandez Fuentes ( ), Ksenija Jurkovic ( )
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Gökhan Gökgöz (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Orçun Ergün, Efe Bayram, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu)
Greenyard: Zimmermann, Maan, Nielsen, Kindt, Kvalen, Aganits (Dronkers, Wojcik, Folguera Estruga, Nielsen)
Setler: 25-20, 25-23, 27-29, 20-25, 10-15
Süre: 138 dakika (25, 36, 37, 23, 17)
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında sahasında Belçika temsilcisi Greenyard'a 3-2 yenildi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Halkbank, setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Üçüncü seti 29-27, dördüncü seti de 25-20 önde bitiren Greenyard, durumu 2-2 yaptı ve karşılaşmayı tie-break'e taşıdı.
Tie-break setini de 15-10 üstün tamamlayan Belçika ekibi, maçı 3-2 kazandı.
Lige mağlubiyetle başlayan Halkbank, ikinci hafta maçında Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına konuk olacak.

Hırvatistan, İspanya, Spor

Kaynak: AA

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