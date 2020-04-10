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Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500.000 TL destekte bulunduklarını açıkladı.

10.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:19
Voleybol Federasyonu'ndan 500 bin TL destek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500.000 TL destekte bulunduklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, Federasyonumuzun öz kaynaklarından 500.000 TL destekte bulunulmuştur.

Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan pandemi karşısında bizler için hayatlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte #EvdeKal diyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Voleybol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Spor
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