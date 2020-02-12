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Voleybol filesine takılan baykuşu donmak üzereyken buldu

KONYA'da bir lisede çalışan Ali Umutlu, dün okulun bahçesindeki voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken kurtardı.

12.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:03Voleybol filesine takılan baykuşu donmak üzereyken buldu

KONYA'da bir lisede çalışan  Ali Umutlu, dün okulun bahçesindeki voleybol filesine takılı baykuşu donmak üzereyken kurtardı. Veteriner tarafından muayenesi yapılan baykuş, birkaç gün sonra doğaya bırakılacak.

ilçesinde Anadolu Lisesi'nde çalışan Ali Umutlu, sabah okula geldiğinde bahçedeki voleybol filesine takılmış  bir baykuş gördü. Baykuşu takılı olduğu ipten kurtaran Umutlu, uçması için okulun bahçe duvarına koydu. Ancak soğuktan donmak üzere olduğu için uçamadığını fark eden Umutlu, baykuşu karton kutuya koyarak veterinere götürdü. Veterinerin çok korktuğunu söylediği ve bir süre sonra tekrar uçabileceğini kaydettiği baykuş, sağlığına kavuşunca tekrar doğaya salınacak.

Baykuşu, iyileşene kadar yanında tutacağını anlatan Umutlu, şunları söyledi:

"Sabahın ilk ışıklarıyla voleybol filesinde bir kuşun asılı olduğunu gördüm. İlk işim yaşayıp yaşamadığına bakmak oldu. Kuşun yaşadığını fark edince hemen kurtarma operasyonuna başladım. Filenin ipleri baykuşun boğazına ve ayaklarına feci bir şekilde dolanmıştı. Dikkatli bir şekilde çözmeye başladım. Kurtardıktan sonra donmak üzere olan baykuşu okulun içine alarak sıcak bir ortamda kendine gelmesinin sağladım. Veterinere götürüp tedavi ettirdim. Veteriner şokta olduğunu söyledi. Şimdi baykuşun şoku atlatıp uçmasını bekliyoruz. Bir kaç gün içinde doğaya bırakacağım. Şimdilik okulda karton kutuda besliyorum."

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Anadolu Lisesi, Seydişehir, voleybol, Güncel

Kaynak: DHA

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