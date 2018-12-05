Voleybol: Fıvb Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Robinson, Ebrar Kakarurt, Rasic, Zehra Güneş (Gizem Örge)
Volero Le Cannet: Lazarenko, Dimitrova, Hasanova, Bjelica, Mori, Unternahrer (Giardino, Todorova, Kornienko, Ortschitt)
Setler: 25-21, 25-15, 25-17
Süre: 74 dakika (26, 25, 23)
VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Fransa'nın Volero Le Cannet takımını 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın son şampiyonu VakıfBank, bu galibiyetle A Grubu'nda 2'de 2 yaparak gruptaki son maçı öncesi yarı final hakkını kazandı.
VakıfBank, üçüncü ve son maçında 7 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Minas ile karşılaşacak.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44