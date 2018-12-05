05 Aralık 2018, 13:43
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Voleybol: Fıvb Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Voleybol: Fıvb Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Shin Muranaka (Japonya), Patricia Rolf (ABD)Supreme Chonburi: Srithong, Apinyapong, Thinkaow, Nuanjam, Poomjaroen, Sang-Ob (Pairoj, Sittisad, Pannoy, Sangpan, Sooksod)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Gamze Alikaya...

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Shin Muranaka (Japonya), Patricia Rolf (ABD)

Supreme Chonburi: Srithong, Apinyapong, Thinkaow, Nuanjam, Poomjaroen, Sang-Ob (Pairoj, Sittisad, Pannoy, Sangpan, Sooksod)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Gamze Alikaya ( Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Güldeniz Önal)

Setler: 15-25, 11-25, 17-25

Süre: 64 dakika (22, 19, 23)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Tayland'ın Supreme Chonburi takımını 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada 2015 ve 2016 yıllarının şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle 2'de 2 yaparak B Grubu'nda son maçı öncesi yarı final hakkı kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, son maçında 7 Aralık Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya ekibi Praia ile karşılaşacak.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:43



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