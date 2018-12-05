Voleybol: Fıvb Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Shin Muranaka
(Japonya
), Patricia Rolf (ABD
)
Supreme Chonburi: Srithong, Apinyapong, Thinkaow, Nuanjam, Poomjaroen, Sang-Ob (Pairoj, Sittisad, Pannoy, Sangpan, Sooksod) Eczacıbaşı
VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı
, Gamze Alikaya ( Simge Şebnem Aköz
, Gözde Yılmaz
, Ezgi Dilik
, Meliha İsmailoğlu
, Beyza Arıcı
, Güldeniz Önal
)
Setler: 15-25, 11-25, 17-25
Süre: 64 dakika (22, 19, 23)
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Tayland
'ın Supreme Chonburi takımını 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi. Çin
'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada 2015 ve 2016 yıllarının şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle 2'de 2 yaparak B Grubu'nda son maçı öncesi yarı final hakkı kazandı.
Eczacıbaşı VitrA, son maçında 7 Aralık
Cuma günü TSİ 09.00'da Brezilya
ekibi Praia ile karşılaşacak.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:43