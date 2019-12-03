Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor
Merkezi
Hakemler: Sumie Myoi ( Japonya
), Wang Ziling (Çin)
Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill
(Geerties, de Gennaro, Botezat)
Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze Alikaya Kılıç)
Setler: 25-20, 25-22, 22-25, 25-21
Süre: 113 dakika (24, 26, 35, 28)
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.
Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında yarın TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Itambe Minas ile karşılaşacak.