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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wang Ziling (Çin)Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (Geerties, de Gennaro, Botezat)Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze...

03.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:44Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Sumie Myoi ( ), Wang Ziling (Çin)
Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, (Geerties, de Gennaro, Botezat)
Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin Güveli (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Gamze Alikaya Kılıç)
Setler: 25-20, 25-22, 22-25, 25-21
Süre: 113 dakika (24, 26, 35, 28)
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-1 yenildi.
Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında yarın TSİ 12.00'de Brezilya ekibi Itambe Minas ile karşılaşacak.

Simge Şebnem Aköz, Japonya, Hill, Spor

Kaynak: AA

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