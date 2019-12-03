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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Josmer Perez Broche (Porto Riko)VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, (Gizem Örge, Pınar Atasever, Ebrar Karakurt)Dentil Praia: Oliveira, Martinez, Daroit, Marinho, da Silva,...

03.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:04Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Maamer El Keboub ( ), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
VakıfBank: Rasic, Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, (Gizem Örge, Pınar Atasever, Ebrar )
Dentil Praia: Oliveira, Martinez, Daroit, Marinho, da Silva, Rodrigues (Silva, Fawcett, Vasques, Pinto, Pavao, Jacintho)
Setler: 27-25, 25-20, 25-20
Süre: 91 dakika (31, 31, 29)
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-0 yendi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvadaki ikinci maçında VakıfBank, 5 Aralık Perşembe günü TSİ 12.00'de İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

Porto Riko, Gizem Örge, Karakurt, Cezayir, Spor

Kaynak: AA

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