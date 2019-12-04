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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)Itambe Minas: Gattaz, Carneiro, de Menezes, Marques, Clemente, Alvarado...

04.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:36Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)
Itambe Minas: Gattaz, Carneiro, de Menezes, Marques, Clemente, Alvarado (Nicolosi, Pallegrino, Conceiçao, Costa, Blassioli,
Setler: 25-17, 25-23, 25- 16
Süre: 78 dakika (24, 28, 26)
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Itambe Minas takımını 3-0 yendi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ilk galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, üçüncü ve son maçında 6 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de ev sahibi ülkeden Guangdong Evergrande ile karşılaşacak.

Simge Şebnem Aköz, Joo Hee Kang, Porto Riko, Güney Kore, Spor

Kaynak: AA

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