Haberler » Spor » Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Spor

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)Guangdong Evergrande: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva,...

06.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:34Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Maamer El Keboub ( ), Sumie Myoi ( )
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)
Guangdong Evergrande: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)
Setler: 25-21, 25-9, 25-15
Süre: 76 dakika (26, 22, 28)
Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong Evergrande takımını 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider bitiren İtalya ekibi Igor Gorgonzola ile eşleşti.
Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.

Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Cezayir, Japonya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:22 Sivasspor, Malatya'ya gitti - Spor
14:18 Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Spor
14:18 Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde - Spor
14:09 Başakşehir, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor
14:08 Vincent Janssen Monterrey'deki performansıyla dikkat çekiyor - Spor
14:07 Sivasspor'un Malatya kafilesi belli oldu - Spor
14:05 Bakanlıktan Real Madrid açıklaması - Spor
13:26 Simon Jordan: Premier Lig, futbolun Netflix'i olabilir - Spor
12:31 Mustafa Cengiz: Sneijder ve Drogba olsa da tekrar onlarla oynasak - Spor
11:53 Mustafa Cengiz: Diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek - Spor
6.12.2019 14:28:24