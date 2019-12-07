Haberler » Spor » Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Spor

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Maamer El Keboub (Cezayir)Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (De Gennaro, Fersino, Sorokaite, Geerties, Ogbogu)VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge,...

07.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:54Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Rogerio Espicalsky ( ), Maamer El Keboub ( )
Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill (De Gennaro, Fersino, Sorokaite, Geerties, Ogbogu)
VakıfBank: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay)
Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21
Süre: 144 dakika (27, 29, 31, 30, 27)
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenildi.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-23 kazanan Imoco Volley, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-20 ile hanesine yazdıran VakıfBank, durumu 1-1'e getirdi. İtalya temsilcisi, üçüncü sette 25-23 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü sette rakibine 25-21'lik skor üstünlüğü sağlayan VakıfBank, durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine iyi başlayan ve skorda uzun süre önde giden VakıfBank, 14-10'luk üstünlük yakalamasına rağmen maç sayısını almayı başaramadı. Başa baş giden son seti de 23-21 kazanan Imoco Volley, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Imoco Volley'in finaldeki rakibi, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki diğer yarı final karşılaşmasının galibi olacak. VakıfBank ise yarı final maçının kaybedeniyle yarın TSİ 12.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

Gizem Örge, Brezilya, Cezayir, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:34 Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı - Spor
16:28 Hatayspor-Boluspor: 3-0 - Spor
16:28 Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün madalya sevinci - Spor
16:28 Bilecikspor farklı kazandı - Spor
16:17 Bakan Kasapoğlu'ndan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na tebrik mesajı - Spor
15:57 Futbolcunun çektiği şut Boris Johnson'ın cinsel organına isabet etti - Spor
15:15 Jose Mourinho Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor - Spor
14:50 Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi - Spor
14:41 PSG'den Galatasaray maçı öncesi skandal bilet uygulaması - Spor
14:25 Vedat Muriç'i 3 dev ekip izlemeye geldi - Spor
7.12.2019 16:40:20