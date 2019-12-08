Haberler » Spor » Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Spor

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Olimpiyat Spor MerkeziHakemler: Rogerio Espicalsky (Brezilya), Josmer Perez Broche (Porto Riko)VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)Igor Gorgonzola: Brakocevic,...

08.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:44Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Salon: Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Rogerio Espicalsky ( ), Josmer Perez Broche (Porto Riko)
VakıfBank: Guimaraes, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge, Cansu Özbay, Ayşe Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Gözde Yılmaz)
Igor Gorgonzola: Brakocevic, Courtney, Hancock, Chirichella, Arrighetti, Vasileva (Sansonna, Mlakar, Morello, Napodano, Di Iulio)
Setler: 26-24, 25-23, 25-21
Süre: 84 dakika (29, 29, 26)
VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında İtalya temsilcisi ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentindeki organizasyonun yarı final karşılaşmasında dün bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 yenilerek final şansını kaçırmıştı.
Organizasyonda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında kupayı müzesine götüren VakıfBank, 2011 yılında gümüş, 2016 yılında da bronz madalya kazanmıştı.

Gözde Yılmaz, Gizem Örge, Porto Riko, Brezilya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:14 Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi! - Spor
15:13 Boks milli takım antrenörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Spor
15:13 Karabükspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
15:09 Yeni Çorumspor-Yılport Samsunspor maçından önce arbede çıktı - Spor
15:09 TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 3 - Şanlıurfaspor: 1 - Spor
14:49 Yusuf Yazıcı, "Trabzonluları niye üzdün" sorusuna yanıt verdi! - Spor
14:13 VakıfBank dünya üçüncüsü oldu! - Spor
13:36 Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması! - Spor
13:30 Napoli-Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek - Spor
8.12.2019 15:17:45