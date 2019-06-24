24.06.2019 16:47
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Voleybol: Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası

Voleybol: Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası

Voleybolda Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.

Voleybolda Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen ve Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında rakibini 25-17, 25-7 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen sarı-siyahlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan, organizasyonun üçüncülük maçında İlbank, Rota Koleji'ni 25-18, 23-25, 25-23, 19-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
VakıfBank'a karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını TVF Asbaşkanı Suat Güler takdim etti.
Sarı-siyahlı genç voleybolcular, kupa töreninde büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: AA
voleybol , Türkiye , Genç , Spor

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