Haberler» Spor» Haber

Voleybol: Gloria Kupası

Salon: Gloria Sports ArenaHakemler: Pınar Elma, Yusuf ŞahinTürkiye: Hande Baladın, Kübra Akman, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic (Deak, Gamma, Stanovic, Klaric)Setler:...

15.08.2019 19:25 Voleybol: Gloria Kupası
Salon: Gloria Sports Arena
Hakemler: Pınar Elma, Yusuf Şahin
Türkiye: Hande Baladın, Kübra Akman, Meryem Boz, Şeyma Ercan, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)
Hırvatistan: Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Brcic (Deak, Gamma, Stanovic, Klaric)
Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 25-13
Süre: 111 dakika (27, 30, 27, 27)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ilk maçına Hırvatistan karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-1 mağlup etti.
Türkiye ve Hırvatistan'ın yanı sıra Sırbistan ile İtalya'nın da katıldığı özel turnuva, 17 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Fatma Yıldırım , Hırvatistan, Ezgi Dilik, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:05   UEFA Avrupa Ligi: E. Yeni Malatyaspor: 1 - Partizan: 0 (İlk yarı)
21:05   Galatasaray ile Denizlispor'dan dostluk mesajı
21:01   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
21:00   Balık tutmak için açıldığı körfezde domuzla karşılaştı
20:57   Galatasaray Falcao tezahüratıyla Denizli'de
20:55   Trabzonspor-Sparta Prag maçından notlar
20:52   UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (Maç devam ediyor)