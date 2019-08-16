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Voleybol: Gloria Kupası

Salon: Gloria Sports Arena Hakemler: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin Türkiye: Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay)İtalya: Populini, Molinaro, Morello, Nkemdilim, Cecconello, Nwakalor (Scalo, Benedetta)Setler:...

16.08.2019 21:11 Voleybol: Gloria Kupası
Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Gülümser Şahin, Yusuf Şahin

Türkiye: Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay)
İtalya: Populini, Molinaro, Morello, Nkemdilim, Cecconello, Nwakalor (Scalo, Benedetta)
Setler: 25-22, 25-14, 25-17
Süre: 70 dakika (25, 22, 23)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.
Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, Gloria Kupası'ndaki ikinci mücadelesine İtalya karşısında çıktı.
Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda milli takım, rakibini 3-0 mağlup etti.
Kupadaki ilk maçında da Hırvatistan'ı 3-1 yenen milliler, turnuvada İtalya'yı 3-0, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup eden Sırbistan ile organizasyonun son gününde yarın karşılaşacak.

Yusuf Şahin, Cansu Özbay, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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