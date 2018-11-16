Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 6. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.</br><br><br>Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Halkbank-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>14.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)<br><br>14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)<br><br>15.30 Arhavi Belediyespor-Ziraat Bankası (Arhavi)<br><br>15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Fenerbahçe (Ali Yücel)<br><br>16.00 Arkas Spor-Galatasaray (İzmir Atatürk Vestel Venus)<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Bugün: <br><br>19.00 Eczacıbaşı VitrA-THY (Eczacıbaşı)<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)<br><br>15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)<br><br>16.00 Halkbank-Karayolları (TVF Başkent)<br><br>16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)<br><br>18 Kasım Pazar: <br><br>17.30 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)