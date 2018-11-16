16 Kasım 2018, 09:10
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Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 6. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Voleybolda Efeler Ligi'nde 6. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.


Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Halkbank-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş (TVF Başkent)

18 Kasım Pazar:

14.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor (Hidayet Türkoğlu)

15.30 Arhavi Belediyespor- Ziraat Bankası (Arhavi)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne- Fenerbahçe (Ali Yücel)

16.00 Arkas Spor- Galatasaray (İzmir Atatürk Vestel Venus)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

19.00 Eczacıbaşı VitrA- THY (Eczacıbaşı)

Yarın:

14.00 Fenerbahçe-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

16.00 Halkbank-Karayolları (TVF Başkent)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Çanakkale Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

18 Kasım Pazar:

17.30 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş (Cengiz Göllü) voleybol,Vestel
16 Kasım 2018 Cuma 09:10



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