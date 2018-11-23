23 Kasım 2018, 09:25
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Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 7. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Voleybolda Efeler Ligi'nde 7. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

Bugün:

17.30 Jeopark Kula Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kula)

Yarın:

13.00 Galatasaray- Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)

25 Kasım Pazar:

14.00 Halkbank- Maliye Piyango (TVF Başkent)

14.00 Fenerbahçe- Arhavi Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş- Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 İnegöl Belediyespor- Arkas Spor (İnegöl)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor- Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)

18.00 Beşiktaş-Halkbank (Burhan Felek)

25 Kasım Pazar:

16.30 THY-Fenerbahçe (Burhan Felek) Vestel,voleybol,Burhan Felek
23 Kasım 2018 Cuma 09:25



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