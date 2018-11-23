Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 7. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Bugün: <br><br>17.30 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kula)<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Galatasaray-Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>14.00 Halkbank-Maliye Piyango (TVF Başkent)<br><br>14.00 Fenerbahçe-Arhavi Belediyespor (Burhan Felek)<br><br>15.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Ziraat Bankası (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)<br><br>16.00 İnegöl Belediyespor-Arkas Spor (İnegöl)<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)<br><br>15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)<br><br>16.00 Karayolları-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (TVF Başkent)<br><br>17.00 Çanakkale Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Anafartalar)<br><br>18.00 Beşiktaş-Halkbank (Burhan Felek)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>16.30 THY-Fenerbahçe (Burhan Felek)