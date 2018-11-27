27 Kasım 2018, 10:57
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Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Voleybolda Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

30 Kasım Cuma:

18.00 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

2 Aralık Pazar:

14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 Arhavi Belediyespor-Galatasaray (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

16.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

29 Kasım Perşembe:

13.00 Halkbank-VakıfBank (TVF Başkent)

1 Aralık Cumartesi:

14.00 THY-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
27 Kasım 2018 Salı 10:57



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