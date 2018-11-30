Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanmaya başlanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 7. hafta maçlarına devam edilecek.<br><br>Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Bugün: <br><br>18.00 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)<br><br>2 Aralık Pazar: <br><br>14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)<br><br>14.00 Arhavi Belediyespor-Galatasaray (Arhavi)<br><br>14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)<br><br>16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)<br><br>17.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe (TVF Başkent)<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 THY-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)<br><br>16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)<br><br>17.00 Fenerbahçe-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)<br><br>17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)<br><br>Öte yandan, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan 2 müsabakada, Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı, VakıfBank ise Halkbank'ı 3-0'lık sonuçlarla yendi.