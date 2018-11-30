30 Kasım 2018, 09:34
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Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanmaya başlanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 7. hafta maçlarına devam edilecek.

Voleybol Efeler Ligi'nde 8. hafta müsabakaları oynanmaya başlanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 7. hafta maçlarına devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

Bugün:

18.00 Tokat Belediye Plevne- İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)

2 Aralık Pazar:

14.00 Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (TVF Başkent)

14.00 Arhavi Belediyespor- Galatasaray (Arhavi)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (İzmir Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası- Fenerbahçe (TVF Başkent)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 THY- Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Beşiktaş (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.00 Fenerbahçe- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

Öte yandan, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında oynanan 2 müsabakada, Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı, VakıfBank ise Halkbank'ı 3-0'lık sonuçlarla yendi. Vestel,voleybol
30 Kasım 2018 Cuma 09:34



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