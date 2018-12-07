Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 8. hafta maçlarına devam edilecek.</br><br><br>Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne (TVF Başkent)<br><br>17.00 İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)<br><br>9 Aralık Pazar: <br><br>14.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)<br><br>15.00 Galatasaray-Ziraat Bankası (Burhan Felek)<br><br>16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor (İnegöl)<br><br>17.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)<br><br>14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)<br><br>15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)<br><br>16.00 Karayolları-THY (TVF Başkent)