07 Aralık 2018, 09:31
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Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 8. hafta maçlarına devam edilecek.

Voleybol Efeler Ligi'nde 9. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 8. hafta maçlarına devam edilecek.


Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor- Tokat Belediyesi Plevne (TVF Başkent)

17.00 İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş- Fenerbahçe (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

9 Aralık Pazar:

14.00 Halkbank- Arkas Spor (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray- Ziraat Bankası (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor- Arhavi Belediyespor (İnegöl)

17.00 Maliye Piyango- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe (Anafartalar)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Karayolları- THY (TVF Başkent) Vestel,voleybol
07 Aralık 2018 Cuma 09:31



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