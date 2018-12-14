Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi'nde 11. hafta müsabakalarıyla ilk yarı sona erecek. Vestel
Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Halkbank- Arhavi
Belediyespor (TVF
Başkent)
14.00 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Arkas Spor
(Hidayet Türkoğlu
)
17.00 İkbal Afyon
Belediye Yüntaş- Galatasaray
(Prof. Dr. Veysel Eroğlu
)
16 Aralık
Pazar:
15.00 Jeopark Kula
Belediyespor- Ziraat Bankası
(Bursa
Cengiz Göllü)
16.00 Maliye
Piyango- Tokat
Belediye Plevne (TVF Başkent)
16.00 İnegöl
Belediyespor- Fenerbahçe
(İnegöl)
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
18.00 Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta
(Beylikdüzü Spor Kompleksi)
18.00 Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek
)
Yarın:
14.00 Çanakkale
Belediyespor-Karayolları (Anafartalar)
16.00 Halkbank- Aydın
Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.30 Eczacıbaşı
VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)
19.00 THY- Beşiktaş
(Burhan Felek)
voleybol
14 Aralık 2018 Cuma 09:58